Anschober: "Infektionszahlen werden wieder steigen"

Weil der Lockdown noch nachwirkt, ist die derzeitige Infektionslage stabil. Gesundheitsminister Anschober geht davon aus, dass der stark steigende Anteil der Mutationen dazu führt, dass die Corona-Zahlen in den kommenden Wochen schrittweise ansteigen werden.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Sonntag - wie immer am Wochenende - geringer als in den Tagen zuvor ausgefallen: Gesundheits- und Innenministerium meldeten 1.184 neue Fälle. Die Lage sei stabil, ab kommender Woche werde sich aber die Auswirkung des vergangenen Montag gelockerten Lockdowns schrittweise verringern, während gleichzeitig die wachsenden Zahl an Mutationen Folgen zeigen werde, analysierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).