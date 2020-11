Anschober fordert Aus für Pelzzuchtindustrie in Europa

Geht es nach Tierschutzminister Rudolf Anschober, ist es "allerhöchste Zeit", der Pelzzuchtindustrie in Europa ein Ende zu setzen.

Tierschutzminister Rudolf Anschober (Grüne) fordert ein europaweites Ende der Pelzzuchtindustrie. In den Niederlanden wurden bisher mehr als 10.000 Nerze von jenen Zuchtfarmen getötet, in denen Corona-Fälle aufgetreten waren. In Dänemark sollen bis zu 17 Millionen Nerze getötet werden, betonte das Sozialministerium am Donnerstag in einer Aussendung.