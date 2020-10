Anschober bekräftigt: Keine Coronavirus-Maßnahmen-Kontrollen im Privatbereich

Am Dienstag wurde von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger bekräftigt, dass im nicht-öffentlichen Raum nicht geplant sei, die Einhaltung der Coronavirus-Maßnahmen zu kontrollieren. Wöginger betonte, man appeliere an die Eigenverantwortung der Menschen.

"Wir haben kein Interesse daran, im Privatbereich irgendwelche Kontrollen durchzuführen. Die wird es nicht geben, gleichgültig ob es rechtlich möglich wäre oder nicht", so Anschober, der in einer Pressekonferenz zur Pflegeregorm auf entsprechende Juristenaussagen angesprochen wurde. Die hausinternen Experten seien der Ansicht, dass dies nicht möglich sei. "Ich glaube auch, dass es auch politisch wichtig ist, den Privatbereich privat zu belassen", so der Minister.