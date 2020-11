Anschlag in Wien: Restaurantgäste durften im Hotel Sacher übernachten

Mit dem Anschlag in Wien stand am Montag auch das Hotel Sacher mitten im Geschehen. Die Restaurantgäste durften im Hotel übernachten - kostenlos.

Mit dem Terroralarm in der Wiener Innenstadt stand auch plötzlich das Hotel Sacher hinter der Oper mitten im Geschehen. "Das war gestern Abend eine fürchterliche und eine überkritische Situation", sagte Sacher-Chef Matthias Winkler am Dienstag zur APA. Das Restaurant in seinem Haus war in diesen letzten Stunden vor dem Corona-Lockdown, der ab heute gilt, recht gut besucht.