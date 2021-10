Anschlag in Wien: Cobra zieht aus Einsatz Motivation

Der Terroranschlag in Wien aus dem Jahr 2020 stellt für die Cobra einen Anlass da, mit Blick auf die operative Arbeit noch besser zu werden. "Wir sehen es als Motivation, uns weiterzuentwickeln", so Bernhard Treibenreif von der Cobra.

Cobra laut Treibenreif besser vorbereitet

Vor allem wegen der Terroranschläge in diversen europäischen Metropolen - etwa Madrid und London - vor dem 2. November 2020 sei die Cobra besser auf das Szenario vorbereitet gewesen, als noch Jahrzehnte davor. So sei mittlerweile jeder Beamte und jede Beamtin mit einer Schutzweste und ausgestattet, betonte Treibenreif. Auch der Waffengebrauch bei Attacken in anderen Ländern sei gründlich analysiert worden.