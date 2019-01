Anrainerparken in Wien: Alte Schilder bleiben trotz neuer Verordnung gültig

Die Debatte um die Neuregelung des Anrainerparkens geht weiter. Laut einem neuen Rechtsgutachten bleiben die alten Schilder und damit auch die bisher geltenden Zonen trotz der neuen Verordnung gültig, solange die neuen Zusatztafeln nicht angebracht werden.

“Gelten muss, was auf den Schildern steht”

“Es gilt das, was kundgemacht – also ausgeschildert – ist”, betonte Figl. Das bestätige nun auch das Gutachten. “Die zuständige Stadträtin (Maria Vassilakou, Anm.) muss mit sofortiger Wirkung dieses Faktum anerkennen und die Bewohnerparkplätze in der Inneren Stadt wieder entsprechend behandeln”, forderte er. “Schon der Hausverstand sagt uns, dass gelten muss, was auf den Schildern steht. Alles andere ist vollkommen unerklärlich”, bekräftigte Mickel. “Unser Ziel ist es, wieder Fairness für die Parkplatzsuchenden im Bezirk herzustellen, daher hoffen wir, dass die Verordnung durch den Verfassungsgerichtshof aufgehoben wird.”