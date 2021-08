Anna Netrebko kommt mit Ehemann für Konzert nach Wien

Am 7. September gibt Anna Netrebko mit Ehemann Yusif Eyvazov ein Konzert im Wiener Konzerthaus. Am Programm stehen etwa Verdi, Bizet und Tschaikowsky.

Ab Samstag treten Anna Netrebko und ihr Ehemnann Yusif Eyvazov noch bei den Salzburger Festspielen in der Puccini-Oper "Tosca" auf, wenig später kommen sie für ein Konzert nach Wien: Am 7. September kehren die beiden Opernsänger für einen Abend in das Konzerthaus zurück. Dabei stehen unter anderem Stücke von Giuseppe Verdi, Georges Bizet und Peter Iljitsch Tschaikowsky am Programm.