Anmeldungen für den 32. Frauenlauf in Wien ab 2. März möglich

Am Samstag startet die Anmeldefrist für den diesjährigen Frauenlauf im Wiener Prater. Über 33.000 Frauen und Mädchen werden im Mai beim Start erwartet.

Zum 32. Mal werden beim Frauenlauf im Wiener Prater wieder die Laufschuhe geschnürt. Am 26. Mai werden über 33.000 Frauen und Mädchen beim Start erwartet, um die fünf oder zehn Kilometer lange Strecken zu absolvieren. Die Anmeldung wird ab 2. März geöffnet, gaben Organisatoren Ilse Dippmann und Andreas Schnabl bei einem Pressegespräch in Wien bekannt.

“Enjoy the journey”: Frauenlauf zum 32. Mal im Wiener Prater

Unter dem Motto “Enjoy the journey” sollen wieder so viel Frauen wie möglich für den Laufsport und dadurch für einen aktiveren Lebensstil begeistert werden. “Ich motiviere mich auch immer mit Anmeldungen zu Laufevents. Meist sind es Marathons, darum bin ich schon 32 gelaufen”, so Organisatorin Ilse Dippmann.