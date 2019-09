Angry Birds 2 - Der Film - Kritik und Trailer zum Film

Wenn bunte Vögel sich mit grünen Schweinen balgen, dann ist man mittendrin im "Angry Birds"-Kosmos. Was auf zig Millionen Handys als Spiel funktionierte, lief auch beim ersten Film der Reihe vor drei Jahren prächtig. In der Fortsetzung "Angry Birds 2 - Der Film" geht der Kampf nun eine Ebene höher: Die Erzfeinde Vögel und Schweine müssen gemeinsam gegen einen mächtigen Feind bestehen.

Angry Birds 2 - Kurzinhalt zum Film

Bunte Vögel gegen grüne Schweine. Der Kampf tobt weiter in der Welt von "Angry Birds". Die Kanonaden zwischen beiden verfeindeten Inselvölkern sind zum Ritual geworden. Dabei wäre es mal so langsam an der Zeit, zusammenzuarbeiten. Ein mächtiger Feind bedroht die Vogel- und die Schweine-Insel. Doch will "Angry Birds"-Superstar Red - der rote Vogel mit dem Wutproblem - das überhaupt? Eine Kooperation zwischen Schweinen und Vögeln: Wie würde das denn aussehen für ihn? Würde er als Held noch gebraucht, noch geliebt? Genau darum geht es nun in der Fortsetzung des erfolgreichen "Angry Birds"-Films.