Angehobene Notstandshilfe wird bis Ende 2020 ausbezahlt

Die Auszahlung der Notstandshilfe in Höhe des Arbeitslosengeldes läuft nicht mit Ende September aus sondern wird um weitere drei Monate verlängert.

Die Bundesregierung wird die Regelung, dass die Notstandshilfe wegen der aktuellen Krise in der Höhe des Arbeitslosengeldes ausbezahlt wird, bis Ende des Jahres verlängern. Das kündigte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Mittwoch vor dem Ministerrat an. Die Regelung wäre eigentlich mit 30. September ausgelaufen.