Angehende Starköche bekochen Obdachlose in Wien

Der Wiener Verein MUT verköstigt zusammen mit Schülern der anerkannten Koch-Schule GAFA obdachlose Menschen im Vereinszentrum am Wiener Naschmarkt. Die Aktion ist Teil der "Wohlfühltage" des Vereins.

Wohnungslose Menschen stehen täglich nicht nur vor der Schwierigkeit die eigenen Grundbedürfnisse decken zu können, sondern leiden auch unter den Auswirkungen sozialer Isolation. Oft mangelt es ihnen nicht nur an gesundem Essen und einem Dach über dem Kopf, sondern auch an Kontakten und menschlicher Nähe.

Gemeinsames Genießen auf Augenhöhe

Im Zuge der Wohlfühltage des gemeinnützigen Vereins MUT findet am Dienstag, 10. März 2020 ein Festessen der besonderen Art im Vereinszentrum neben dem Wiener Naschmarkt statt. Angehende Köche der GAFA schwingen an diesem Tag den Kochlöffel, um die Geschmacksknospen von Menschen ohne festen Wohnsitz so richtig zu verwöhnen. Aufgetischt werden herzhafte Paprikahendel oder für Vegetarier Wokgemüse aus frischen Zutaten.