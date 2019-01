Angebliche Vergewaltigung in Mödling: Verdächtiger "längst amtsbekannt"

Im Fall einer angeblichen Vergewaltigung in Mödling soll der tatverdächtige Jugendliche "längst amtsbekannt" sein, denn gegen ihn lägen bereits mehrere Anzeigen wegen sexuellen Missbrauchs vor.

Nach einem am Montag bekannt gewordenen Fall einer fast ein Jahr zurückliegenden angeblichen Vergewaltigung in Mödling sieht die FPÖ Niederösterreich die Justiz gefordert.

Mädchen wurde angeblich im März 2018 vergewaltigt

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hatte am Montag bestätigt, in dem Fall zu ermitteln, der sich im März 2018 zugetragen haben soll. Der damals 14-Jährige soll in einer Parkgarage in Mödling eine zu diesem Zeitpunkt 13-Jährige vergewaltigt haben.