Andreas Schieder in der "Pressestunde": U-Ausschuss in Causa-Strache gefordert

Der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder, stand in der ORF-Pressestunde vor der Europawahl Rede und Antwort. Auch zur Causa-Strache äußerte sich der Sozialdemokrat.

Der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder, geht davon aus, dass die Ibiza-Affäre auch “klare Konsequenzen” im Burgenland haben wird. “Es ist bekannt, dass ich mein ganzes politisches Leben Koalitionen mit der FPÖ abgelehnt habe”, sagte er in der ORF-“Pressestunde” am Sonntag. Außerdem sprach er sich dafür aus, nach der Wahl einen U-Ausschuss zu dem Thema einzusetzen.

Er verteidigte, dass sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nicht gleich am Wochenende für ein Ende der Koalition mit der FPÖ im Burgenland ausgesprochen hat, sondern diese Frage in einem Koalitionsausschuss am Montag besprechen will. Doskozil habe das “einzig Richtige gemacht” und gleich in der Früh gesagt, dass er den Koalitionsausschuss einberufen und dort genau diese Fragen evaluieren werde. “Ich gehe einmal davon aus, dass genau diese Schritte, die Hans Peter Doskozil gesetzt hat, dorthin führen, dass es klare Konsequenzen gibt”, sagte Schieder.