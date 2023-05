Andreas Babler: Von der "Bettgeher-Wohnung" an die SPÖ-Spitze?

Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler geht als leichter Außenseiter in das Parteitagsduell um den SPÖ-Vorsitz.

Babler für SPÖ, die weiter links steht

Der Grundton war dabei freilich immer der selbe. Babler, der sich vergangene Woche zumindest für ein paar Stunden als Marxist sah, will eine SPÖ, die weiter links steht, sich auf ihre Werte besinnt, weniger Kompromisse eingeht. Dass er damit oft Gehör fand, hängt nicht nur mit seinem Drang an die Öffentlichkeit zusammen. Ähnlich Doskozil hat er eine lokale Erfolgsgeschichte vorzuweisen, sogar eine unter schwierigeren Rahmenbedingungen.

In Traiskirchen ist Österreichs größte Erstaufnahmestelle für Asylsuchende platziert, die nicht nur einmal komplett überfüllt war. Anders als vielleicht zu erwarten fuhr der leutselige Babler einen explizit flüchtlingsfreundlichen Kurs und wurde entgegen dem sonstigen Trend vom Wähler belohnt. Über 70 Prozent der Stimmen konnte er bei der vergangenen Gemeinderatswahl einsammeln und spätestens seither war die Linke in der Partei überzeugt, dass man auch mit ihrem Programm in Österreich Wahlen gewinnen kann. Dass er sich zwischenzeitlich der Öffentlichkeit unbekannt einen Doppelbezug in Traiskirchen gegönnt hatte, steckten seine Fans locker weg. Gelernt hat Babler daraus. Sein Salär als Bundesrat spendet er.