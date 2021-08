Bei den Dreharbeiten zum "Sex and the City"-Spin-off in New York

"And Just Like That“ :"Sex and the City"-Spin-Off mit bekannten und neuen Gesichtern

Fans warten bereits sehnsüchtig auf die neue Serie "And Just Like That" - den Spin-Off zu "Sex and the City". Alle aktuellen Infos hier.

Carrie, Charlotte und Miranda: Welcher "Sex and the City"-Fan fragt sich nicht, wie es mit den beliebten Serien-Figuren weiter gegangen ist? "And Just Like That“ zeigt es uns - neue Gesichter inklusive. Nur die offenherzige Samantha aus dem Original-Cast gibt sich dabei nicht mehr die Ehre.

Spin-Off: Neue Gesichter für "Sex and the City"

Sarah Jessica Parker und Co. kehren in einem Spin-Off zu "Sex and the City" zurück. Seit kurzem laufen dafür die Dreharbeiten in New York. Neben den damaligen Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon hat der US-Streamingdienst HBO Max nun vier weitere Darsteller angekündigt. Wann "And Just Like That" zu sehen sein soll sowie alle aktuell bekannten Infos finden Sie in den folgenden beiden Videos.

"And Just Like That": Das sind Carries neue KollegInnen

