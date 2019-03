"Sex and the City": Nachfolgeserie in Planung

"Sex and the City"-Fans können sich freuen. Die Autorin Candace Bushnell plant die Nachfolgeserie "Is There Still Sex in The City?".

Eine der beliebtesten Serien soll fortgesetzt werden. “Sex and the City” soll die Nachfolgeserie “Is There Still Sex in The City” bekommen. Autorin Candace Bushnell will sich darin mit dem Leben von Frauen über 50 in New York beschäftigen. Themen sind nicht nur Sex sondern auch Dating und Freundschaften – also ganz wie im Original. Ob Figuren aus dem Original auftauchen werden ist derzeit noch nicht bekannt. Wir sind gespannt.