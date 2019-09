Analyse zeigt: Arbeitgeber werben mit Weiterbildung, nicht mit Work-Life-Balance

Immer öfter werben Arbeitgeber mit Zusatzleistungen. Ob diese den Wünschen der Arbeitnehmer entsprechen, ist zweifelhaft.

In Zeiten des Fachkräftemangels werben Arbeitgeber gerne mit Zusatzleistungen, ob die gebotenen Benefits jedoch immer die Wünsche der Arbeitnehmer treffen, ist zweifelhaft. So werben nur 4 Prozent aller Jobinserate mit der Möglichkeit von Home Office, hat eine Analyse der Online-Jobbörse StepStone von exakt 222.136 Stellenanzeigen im ersten Halbjahr 2019 österreichweit ergeben.

Home Office-Angebote: Ausnahmen bei IT-Spezialisten



Einzige Ausnahme sind IT-Spezialisten, denen immerhin in 13 Prozent aller Stellenanzeigen die Möglichkeit zur Heimarbeit angeboten wird. Großzügiger sind Österreichs Arbeitgeber beim Thema Fortbildung: 40 Prozent aller Stellenanzeigen enthalten Weiterbildungsangebote, im Einzelhandel sowie in Pflege- und Arzthelferberufen sind es sogar noch mehr.

Jedes fünfte Unternehmen versucht, auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit flexiblen Arbeitszeiten zu punkten. Am ehesten zugestanden werden diese Ingenieuren, IT-Experten und im naturwissenschaftlichen Bereich. Prämien spielen in gut einem Drittel aller Stellenanzeigen im Verkauf eine wichtige Rolle - im Gegensatz zum Gesamtbild, wo nur 8 Prozent aller Jobinserate Prämien als Benefit angeben.

Der stark nachgefragten Berufsgruppe der IT-Experten versucht man mit flexiblen Arbeitszeiten (35 Prozent), kostenloser Verpflegung (20 Prozent) und Mitarbeiter-Events (19 Prozent) etwas zu bieten. Der Geschäftsführer von StepStone Österreich, Rudi Bauer, zweifelt in einer Aussendung an dieser Strategie: "Unserer Erfahrung nach hat die Zielgruppe der IT-Experten vor allem Interesse an neuester technischer Ausstattung und der Möglichkeit, im Job dazuzulernen. Ob man diese hoch qualifizierten Fachkräfte mit einem Schnitzel in der Kantine und der jährlichen Weihnachtsfeier überzeugen kann, ist unsicher."