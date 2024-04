An Schuhen gerochen: Mann belästigte Frauen im Schweizergarten in Wien

Ein Mann belästigte am Sonntagabend mehrere Frauen im Wiener Schweizergarten, indem er sich zu ihnen setzte und an ihren Schuhen roch. Festgenommen wurde er nach kurzer Flucht bei einer Bim-Haltestelle.

Weil sich ein Mann am 7. April im Schweizergarten in Wien-Favoriten zu Frauen setzte, sie belästigte und zum Teil an ihren Schuhen roch, wurde die Polizei verständigt.