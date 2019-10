Amtsmissbrauch: Anzeige nach Abstimmungsfehler im Nationalrat

Ein Antrag im Nationalrat wurde im September fälschlicherweise abgelehnt, nun erstattete ein Wiener Anwalt Anzeige wegen Amtsmissbrauchs.

Nach einer am Sonntag bekannt gewordenen Anzeige gegen die ehemalige Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller wegen eines Abstimmungsfehlers im Nationalrat hat sich auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures dazu geäußert. Sie bezweifelt, "dass ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt", sagte sie am Montag im Ö1-"Morgenjournal".

Bures bezweifelt strafrechtlichen Tatbestand

Die Anzeige eines Wiener Anwalts lautet auf Amtsmissbrauch. Hintergrund ist eine Abstimmung im vergangenen September zur Auflösung von Vereinen der Identitären, der Antrag der Liste Jetzt war von Kitzmüller fälschlicherweise als abgelehnt gewertet worden. "Es kann einmal ein Fehler passieren", verteidigte Bures ihre Kollegin im ORF-Radio. Eine solche Abstimmungspanne sei "erstmalig in dieser Form aufgetreten", sagte sie. Grundsätzlich hätten die Präsidenten die Abstimmungen immer sehr "sorgsam" durchgeführt.

Als "Vorteil" bezeichnete Bures dem Umstand, dass es sich bei dem Antrag nicht um einen Gesetzesantrag, sondern um eine "Willenskundgebung des Parlaments" in Form eines Entschließungsantrags gehandelt habe. Und auch andernfalls gäbe es Instanzen wie den Bundespräsidenten oder den Verfassungsgerichtshof, die "eine Gesetzesprüfung veranlassen könnten", so Bures.

Fall soll geprüft werden

Der Rechts- und Legislativdienst des Nationalrats werde den Fall jedenfalls prüfen, kündigte die SPÖ-Politikerin an. Ihr stelle sich die Frage, ob Nationalratspräsidenten überhaupt Verwaltungsorgane sind. "Wir sind ja eigentlich Gesetzgebungsorgane", sagte Bures.

Im neuen, derzeit in Sanierung befindlichen Parlamentsgebäude soll es jedenfalls eine elektronische Abstimmungsanlage geben, bestätigte Bures Ankündigungen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Im neuen Gebäude werden dafür "alle Vorkehrungen getroffen", sagte Bures. In etwa zwei Jahren werde man ins neue Parlament übersiedeln, dort stehe "einer Abstimmungsanlage nichts mehr im Wege". Bis dahin müsste man bei Abstimmungen im Nationalrat "besser aufpassen", so Bures.