Sobotka will elektronische Abstimmung im Parlament

Nach einer Panne im Parlament, bei dem ein Abstimmungsfehler im September niemandem aufgefallen ist, fordert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nun elektronische Abstimmungen.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich für eine elektronische Abstimmungsanlage im österreichischen Parlament ausgesprochen. "Ich werde diesen Antrag stellen", sagte er am Freitag in der "ZIB2". Er halte eine solche Anlage für "wichtig", das "Prozedere" sei im neu renovierten Parlamentsgebäude vorgesehen, so Sobotka.