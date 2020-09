AMS-Personal wird bis Ende 2023 aufgestockt

Der AMS-Betriebsrat hatte zuletzt vehement auf mehr Personal gedrängt. Nun wurden 350 befristete Planstellen bis Ende 2023 zugesichert.

Der für heuer geplante Abbau von zusätzlichen 150 Planstellen wurde gestoppt, so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung.