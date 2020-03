AMS erwartet massiven Anstieg bei Arbeitslosenzahlen

Die Cornavirus-Pandemie wird laut der Wiener AMS-Chefin Petra Draxl erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Es wird ein massiver Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen erwartet.

"Alles hängt davon ab, wie gut wir die Krankheit eindämmen können"

"Der Punkt ist, wir haben so etwas noch nie erlebt. Es gibt auch keine Szenarienrechnungen für so etwas. Alles hängt davon ab, wie gut wir die Krankheit in den nächsten Wochen eindämmen können", sagte sie im Interview mit der "Presse" (Mittwochausgabe).

Im AMS selbst wären nur jene Mitarbeiter in Home Office, die Risikogruppen angehören. "Der nächste Schwerpunkt wird sein, dass wir die vielen Anträge auf die neue Kurzarbeit bearbeiten müssen", so die AMS-Wien-Chefin. 450 Firmen hätten alleine bis Montag Anträge auf Kurzarbeit gestellt. 250 seien noch in Bearbeitung. Das Antragsformular für die Kurzarbeit werde am Mittwoch auf der AMS-Homepage online gehen.