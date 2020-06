AMS braucht wegen Corona-Krise mehr Personal

Durch den coronabedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich gibt es auch beim AMS mehr zu tun. Die SPÖ fordert daher die Aufstockung des Personals.

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch fordert angesichts der Coronakrise und der hohen Arbeitslosenzahlen eine Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice (AMS) um 500 Planstellen. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice stehen seit Ausbruch der Coronakrise unter extremen Belastungen", so Muchitsch am Montag in einer Aussendung.

SPÖ-Sozialsprecher drängt auf Aufstockung des AMS-Personals

Zuletzt waren in Österreich über 470.000 Personen ohne Job. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von rund 140.000 Arbeitslosen. Der SPÖ-Politiker appelliert an die türkis-grüne Regierung beim AMS aktiv zu werden.

Am 3. April habe die ÖVP in einem gemeinsamen Antrag zugesagt, 500 zusätzliche Planstellen beim AMS zu schaffen. "Mit zugekauftem oder ausgeliehenem Personal werden die Herausforderungen nicht gemeistert werden können", sagte Muchitsch. Außerdem müssten für Arbeitslose "schnell konkrete Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen in andere Jobs gestartet werden".