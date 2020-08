AMS: Betriebsrat drängt auf mehr Personal und droht mit Streik

Beim AMS werden mindestens 652 Vollzeitstellen mehr gefordert. Die Belegschaft sei am Limit, von März bis Juni seien 73.000 Überstunden angefallen.

Der Betriebsrat des Arbeitsmarktservice (AMS) macht der Politik Druck für mehr Personal und hat am Freitag in einem Schreiben an die Belegschaft zu einer Urabstimmung über Kampfmaßnahmen - bis hin zum Streik - aufgerufen, wie die Tageszeitung "Kurier" am Freitag online berichtete. Gefordert werden mindestens 652 Vollzeitstellen mehr.