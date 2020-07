Amore al dente - Ein fast gewöhnlicher Sommer: Kritik und Trailer zum Film

Bei zwei italienischen Familienclans steht Hochzeit ins Haus: Allerdings reagiert die Mischpoche etwas überrascht, als sich entpuppt, dass die jeweiligen Oberhäupter Tony und Carlo das Ehepaar in spe sind. Die weltoffenen Castelvecchios treffen im gemeinsamen Urlaub auf die aus dem Arbeitermilieu stammenden Petegnas, deren Weltanschauung etwas konservativer ausfällt. Und der vermeintlich durchschnittliche Sommer fällt für alle etwas anders und lehrreicher aus als gewöhnlich.

Amore al dente - Kurzinhalt zum Film

Regisseur Simone Godano siedelt seinen zweiten Film ganz und gar am Meer an. Schließlich haben Carlo (Alessandro Gassmann) und Tony (Fabrizio Bentivoglio) ihre beiden Familien in das Urlaubsanwesen des wohlhabenden Kunsthändlers Carlo eingeladen, um ihnen dort zu eröffnen, dass sie sich verliebt haben.