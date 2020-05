Ambulanzen in Wiener Gemeindespitälern öffnen wieder

Wegen der positiven Entwicklung der Corona-Zahlen fahren die Wiener Gemeindespitäler die ambulante Versorgung wieder langsam hoch.

Die Öffnung der ambulanten Versorgung in den städtischen Wiener Spitälern erfolgt am 18. Mai. Jedoch: Der Besuch von Ambulanzen ist vorerst nur gegen vorherige Terminvereinbarung möglich.

Städtische Wiener Spitäler fahren ambulante Versorgung wieder hoch

Obligat ist auch in diesen Einrichtungen künftig Mund-Nasen-Schutz. Begleitpersonen sind nicht oder nur in Ausnahmefällen erlaubt, also etwa bei Kindern. Die Zugangsbeschränkungen in die Spitäler selbst bleiben aufrecht. Beim Eingang liegen die Listen der Ambulanzpatienten auf, um diesen den Eintritt zu gewährleisten.