Ambros-Konzert am 8. September am Wiener Zentralfriedhof

Wer am 8. September den Wiener Zentralfriedhof besuchen möchte, muss die 3G-Regel einhalten: Am Abend findet hier nämlich der "Nachklang 2021" statt - ein Open-Air-Reigen mit Wolfgang Ambros als Highlight.

Zum "Nachklang 2021" werden tausende Besucher am Wiener Zentralfriedhof erwartet.Was auch bedeutet, dass an diesem Tag der Besuch des Areals nur mit 3G-Regel möglich ist.

"Nachklang 2021" am Wiener Zentralfriedhof mit Wolfgang Ambros



Das eigentlich für Juni 2020 geplante Konzert musste aufgrund der Coronapandemie mehrmals verschoben werden. Nun soll das bei freiem Eintritt besuchbare Event fix nachgeholt werden. Wer am 8. September dabei sei möchte, muss sich aber online registrieren. Das Kontingent, so betonte ein Sprecher der Friedhöfe gegenüber der APA, ist begrenzt. Angeboten werden Sitzplätze, man darf aber auch auf angrenzenden Wiesen stehen bzw. sitzen.

Der musikalische Rahmen kommt von der Gruppe Festklang (vormals die Vereinigung der Friedhofssänger) sowie dem Ensemble Vienna City Brass. Headliner ist die Formation "Wir 4 plus eins", bestehend aus Ambros sowie Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer.

Besuch des Wiener zentralfriedhofs am 8. September nur mit 3G-Regel

Der Nachklang geht am Abend über die Bühne, der Einlass ist ab 14.00 Uhr ausschließlich über das Tor 2 möglich. Der Besuch von Wiens größtem Friedhof ist am 8. September ganztägig nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. Die Bestattung und Friedhöfe GmbH bittet, wenn möglich, an diesem Tag auf Grabbesuche eher zu verzichten.