Amazon-Verteilzentrum in Wien-Simmering geht in Betrieb

In Wien-Simmering wurde Ende letzter Woche eine neues Verteilzentrum von Amazon in Betrieb genommen. Die Halle wird als reine Umschlagsfläche genutzt.

Die Immobilie mit 6.000 m2 Hallenfläche und 700 m2 Bürofläche liegt in der Schemmerlstraße in Wien-Simmering und dient als reine Umschlagsfläche ­– die Waren werden in der Früh geliefert und noch am selben Tag in der Stadt weiter verteilt. Entwickelt wurde das City-Logistik-Objekt von dem österreichischen Unternehmen GO ASSET.