Amadeus International School: Neuer englischer Kindergarten in Wien-Währing

Die Amadeus International School Vienna auf dem Gelände der ehemaligen Semmelweis-Klinik in Wien-Währing betreibt nun auch einen englischsprachigen Kindergarten.

"Wir freuen uns sehr, nun auch Kindern im Vorschulalter ein Angebot machen zu können, das Betreuung und Bildung in einem internationalem Ambiente bietet und eine nahtlose Bildungskarriere im IB-System ermöglicht", so Jeremy House, Head of School der Amadeus International School Vienna. "In einer globalisierten Welt verschafft es Kindern einen großen Vorteil, wenn sie von klein auf die englische Sprache lernen und sich darin wohlfühlen", so House.