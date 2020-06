Amadeus Festival Wien startet 2021 in Währing

Die Amadeus International School organisiert im nächsten Jahr das Musikfestival "Amadeus Festival" in Wien-Währing. Besonders jungen Klassik-Interessierten soll einiges geboten werden.

Wien bekommt im nächsten Jahr ein neues Klassik-Festival: Unter dem Titel "Amadeus Festival Wien" soll von 3. bis 10. Juli 2021 urbanes Lebensgefühl auf Vorstadtgrün treffen. Auf dem Areal der ehemaligen Semmelweis-Frauenklink in Wien-Währing werde so "ein neuer Kultur-Hotspot außerhalb der City" entstehen, wie die Amadeus International School Vienna am Donnerstag bekannt gab.

Auch Produktionen für Kinder dabei

An den folgenden Tagen steht etwa die Kinder-Produktion "Dornröschen hat verschlafen" auf dem Programm: Erzählerin Chris Pichler entführt dabei das junge Publikum gemeinsam mit Cellistin Ana Topalovic und Akkordeonisten Milos Todorovski "in eine musikalische Märchenwelt mit Werken aus 100 Jahren Musikgeschichte", wie es heißt. Ein weiteres geplantes Event ist "Rumba for Amadeus" zum Festival-Finale: Das gleichnamige Musikstück ist Frantisek Janoskas erstem Sohn Amadeus gewidmet, "aber natürlich auch eine ganz besondere Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart", heißt es im Pressetext. Auf der Bühne stehen u.a. Kammersängerin Renate Holm und Cellist Brendan Goh. Mit den Einnahmen der Veranstaltung unterstützt das Janoska Ensemble das "Young Artists"-Projekt der Amadeus International School Vienna. Die Schule wurde im Jahr 2012 gegründet und unterrichtet derzeit 270 Schüler aus mehr als 45 Nationen.