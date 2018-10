Am Nationalfeiertag den Sonnenaufgang am Wiener Donauturm erleben

Am Nationalfeiertag gibt es im Rahmen des "Sunrise Foto Walk" die erstmalige Chance, den Sonnenaufgang auf dem Wiener Donauturm zu erleben und festzuhalten.

Erstmals in der 54-jährigen Geschichte des Donauturms öffnet das höchste Bauwerk Österreichs am 26. Oktober rechtzeitig vor Sonnenaufgang seine Aussichts- und Indoor-Terrasse: Ab 6.30 Uhr haben Hobbyfotografen, Profis und Handyknipser beim “1. Donauturm Sunrise Foto Walk” die einmalige Gelegenheit, in 153 Metern Höhe Wien beim Aufwachen zuzusehen und einzigartige Perspektiven im Bild festzuhalten.