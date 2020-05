Am Montag startet die "Corona-Matura" in Österreich

Mit einiger Verspätung beginnt am Montag die "Corona-Matura" in Österreich. Auftakt machen die nicht-standardisierten Fächer der Fachklausuren, die Zentralmatura startet ab Dienstag mit dem Fach "Deutsch".

Nach der Öffnung der Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen am vergangenen Montag stehen in der kommenden Woche die Oberstufenschulen im Fokus. Am Montag (25. Mai) startet die schriftliche Matura - vorerst noch mit Klausuren in den nicht zentral abgeprüften Fächern. Am Dienstag erfolgt dann der Auftakt zur Zentralmatura mit Deutsch.

Reifeprüfung wurde abgespeckt

Zeugnisnote wird wichtiger

Mündliche Matura nur freiwillig

Gestartet wird die Maturasaison am 25. Mai mit den nicht-standardisierten Prüfungsgebieten, also etwa den Fachklausuren an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) oder z.B. Biologie-, Physik- oder Russischklausuren an den AHS. Am 26. Mai folgt Deutsch, am 27. Mai Englisch und am 28. Mai Mathematik. Abgeschlossen wird am 29. Mai mit Französisch/Latein/Griechisch, am 3. Juni mit Spanisch/Italienisch/Kroatisch/Ungarisch bzw. am 4. Juni mit Slowenisch.