"Am Himmel" in Wien: Hotel für Kinder mit Behinderung entsteht

Das Kinderhotel der Caritas gibt es schon länger. Bisher fehlte der fixe Standort. Das soll sich nun ändern. Ab kommenden Jahr wird beim Am Himmel ein Hotel für Kinder mit Behinderung entstehen.

"Es ist ein Projekt, das Leuchtturmcharakter entwickeln könnte", so Caritas Präsident Michael Landau. Bereits seit einigen Jahren gibt es das Kinderhotel. Bisher jedoch ohne fixen Standort. Nun soll sich das ändern. Ab kommenden Jahr wird in Wien-Döbling ein eigens an den Bedürfnissen der Kinder orientiertes Kinderhotel entstehen.

Wien-Döbling: Kinderhotel ensteht "Am Himmel"

Das Hotel richtet sich an Familien, die ein oder mehrere Kinder mit intellektueller oder mehrfacher Behinderung zu Hause betreuen. "Schon heute ist das Kinderhotel an Wochenenden und in fast allen Ferien in Betrieb. Es sind mehrere Standorte in Niederösterreich und im Burgenland. Künftig werden wir nun aber einen fixen zusätzlichen Standort in Wien erhalten. Für uns und die Familien, die wir unterstützen, ist das ein großer Schritt", sagt Projektverantwortliche Lisa Staudinger. "Zwar werden schon heute pro Jahr 40 Kinder und Jugendliche mit Behinderung an den Wochenenden und in Urlaubszeiten unterstützt. Doch wir sehen, dass der Bedarf deutlich größer wäre. Das Kinderhotel Collegialität wird uns in die Lage versetzen, mehr Familien Erholung und Urlaub zu ermöglichen."