16 Personen in NÖ waren am Freitag frisch vom Coronavirus genesen.

16 Personen in NÖ waren am Freitag frisch vom Coronavirus genesen. ©APA/AFP (Sujet)

16 Personen in NÖ waren am Freitag frisch vom Coronavirus genesen. ©APA/AFP (Sujet)

Am Freitag zehn Covid-Neuinfektionen in NÖ

Aktuell sind in Niederösterreich 208 Personen am Coronavirus erkrankt, in den letzten 24 Stunden kamen nur zehn neue Fälle hinzu.

In Niederösterreich ist die Zahl der vom Coronavirus Genesenen am Freitag um 16 auf 3.142 geklettert. Nach Angaben des Sanitätsstabs wurde gleichzeitig bei den Infektionen ein Anstieg um zehn auf 3.457 registriert.

Aktuell bestätigt an Covid-19 erkrankt waren im Bundesland 208 Patienten. 165.202 Testungen wurden durchgeführt, es gab bisher 107 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus.