Am 17. September beim Kinderflohmarkt im Wiener Prater stöbern

Kleine Verkaufstalente verwandeln am 17. September einen Bereich des Wurstelpraters in Wien in einen Flohmarkt der besonderen Art. Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" finden Spielsachen, Bücher, Stofftiere und vieles mehr neue Eigentümer.

Auch beim zweiten Kinderflohmarkt in diesem Jahr bieten junge Händler Spielsachen, für die sie keine Verwendung mehr haben, die Möglichkeit, ein neues Zuhause zu finden.

Foto: Julius Silver

Erlöse des Kinderflohmarkts kommen Sterntalerhof zugute

In liebgewonnener Pratertradition werden die Erlöse aus den Standmieten zugunsten von schwerkranken Kindern und ihren Familien an den Sterntalerhof gespendet. Das Schweizerhaus von Familie Karl Kolarik unterstützt die Veranstaltung seit vielen Jahren und verdoppelt auch heuer wieder die eingenommene Summe zugunsten des Kinderhospizes.

Achtung: Der Kinderflohmarkt findet nur bei Schönwetter statt (kein Regen!)

Wann: Sonntag, 17. September, 8.00 – 13.00 Uhr

Wo: Wurstelprater

Weitere Informationen zum Kinderflohmarkt und zur Anmeldung unter www.praterwien.com