Altstoffsammelzentren sollen nach Ostern schrittweise öffnen

In vielen Orten Österreichs mussten wegen der Corona-Krise die Altstoffsammelzentren geschlossen werden. Nun sollen diese nach Ostern kontinuierlich öffnen.

Die wegen der Corona-Krise in vielen Orten Österreichs geschlossenen Altstoffsammelzentren sollen nach Ostern kontinuierlich wieder aufsperren. Für Anfang/Mitte Mai strebt die kommunale Abfallwirtschaft den Normalbetrieb an. Das teilten der Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Arge Österreichischer Abfallverbände (argeAWV.at) am Donnerstag mit.