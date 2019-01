Altmetall-Diebstahl auf Firmengelände in Wien-Liesing: Festnahme

Am Montag konnte ein Mann festgenommen werden, nachdem er versucht hatte, Altmetall von einem Firmengelände in der Oberlaaer Straße in Wien-Liesing, zu stehlen.

Am 28. Jänner 2019 konnte ein 44-Jähriger gegen 04:50 Uhr auf einem Firmengelände festgenommen werden. Der rumänische Staatsbürger überstieg einen rund zwei Meter hohen Zaun in der Oberlaaer Straße in Wien-Liesing und versuchte einen Koffer und einen Rucksack mit gestohlenem Altmetall vom Gelände zu transportieren. Der Mann konnte vor Ort festgenommen werden und befindet sich in Haft.