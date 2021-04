Alters- und Pflegeheime lockern Besuchsregeln nach Ostern

Die Alters- und Pflegeheime in Österreich lockern nach Ostern ihre Besuchsregeln. Ab 7. April sind vier Besuche mit je zwei Besuchern pro Bewohner und Woche möglich.

Aufgrund der hohen Durchimpfungsrate in den Alters- und Pflegeheimen hat das Gesundheitsministerium nach Ostern weitere Besuchslockerungen angekündigt. Vor drei Wochen wurden bereits erste Schritte eingeleitet. Da konnten pro Bewohner pro Woche auf zweimal zwei Besucher kommen. Ab dem 7. April wird das nun auf vier Besuche mit maximal zwei Personen pro Bewohner in der Woche ausgeweitet, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Karfreitag an.