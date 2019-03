Alternativen für flächendeckendes Parkpickerl in Wien-Liesing gesucht

Die Liesinger Opposition stellte ein Maßnahmenpaket für das Verkehrsproblem im Bezirk vor. Die Einführung eines flächendeckenden Parkpickerls wird dabei nicht als optimale Lösung gesehen.

Dominik Bertagnol (ÖVP), Silvia Forstner (FPÖ) und Christoph Pramhofer (NEOS) stellten in der Bezirksvertretungssitzung vom 28. März gemeinsame Anträge zur Parkplatzproblematik in Liesing.

Mit einem Demokratiepaket, bestehend aus Bürgerversammlung und Bürgerbefragung zum Thema Parkpickerl, sowie dem Installieren einer Arbeitsgruppe, in welcher aller im Bezirksparlament vertretenen Parteien gemeinsam mit den Unternehmern und den umliegenden Gemeinden an einer für Liesing günstigen Form der Parkraumbewirtschaftung arbeiten sollen, wollen die drei Parteien das emotionale Thema in Angriff nehmen.

Flächendeckendes Parkpickerl keine Lösung für Bezirk Liesing

Die Oppositionsparteien sind sich laut einer Aussendung dabei einig, dass das derzeit in Wien vorherrschende Modell des flächendeckenden Parkpickerls in Liesing keine Lösung sein kann. “Ein flächendeckendes Parkpickerl ist für Liesing nicht sinnvoll, da es einerseits vor allem entlang der U6 und in deren Nähe Parkplatzprobleme gibt, aber andererseits in vielen Gebieten ein Parkpickerl nur zu einer unnötigen Belastung für Anrainer führen würde”, wird argumentiert.