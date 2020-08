Alte Stabbrandbombe in Wien-Leopoldstadt entdeckt

Am Samstag fand ein 45-Jähriger Fragmente einer Bombe auf einer Baustelle in der Zirkusgasse in Wien-Leopoldstadt. Der Entminungsdienst transportierte das Kriegsrelikt ab.

Ein 45-Jähriger hat Samstagmittag in der Zirkusgasse in Wien-Leopoldstadt bei der Begehung einer Baustelle Teile einer Stabbrandbombe entdeckt. Er alarmierte sogleich die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau verständigten einen sprengstoffkundigen Beamten und den Entminungsdienst.

Keine Gefahr

Nach einer Besichtigung des Fundgegenstands konnte festgestellt werden, dass es sich um abgebrannte Fragmente einer Stabbrandbombe handelte. Das Kriegsrelikt wurde abtransportiert. Während des Einsatzes kam es zu keiner Evakuierung und keinen Verkehrssperren, eine Gefährdungslage war laut Wiener Landespolizeidirektion nicht gegeben.