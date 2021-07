Alte Donau: Kindergeschrei bei Segelkursen verärgert Anrainer

Die Alte Donau ist eines der beliebtesten Naherholungsgebiete Wiens und auch immer mehr Menschen wohnen dort bereits. Besonders nahe einer Segelschule klagen Anrainer jedoch über den Lärmpegel.

Wie der "Falter" und "Wien heute" berichten, gibt es an der Alten Donau inzwischen Konflikte zwischen Seglern und Anrainern. Vor allem bei der Segelschule häufen sich Beschwerden über den hohen Lärmpegel - Kinder und Jugendliche sollen in den Booten zu laut sein. Erholen im Erholungsgebiet sei nicht mehr möglich, so der Tenor.