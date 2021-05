Altach gegen Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Altach scheint nach dem 2:1 gegen die Austria so gut wie gerettet und muss sich nicht mehr allzu große Sorgen im Abstiegskampf der Quali-Gruppe machen.

Damir Canadi (Altach-Trainer) : "Wir haben heute ganz wichtige drei Punkte für uns geholt. Das war eine tolle Leistung. Ziel ist einfach, in der Liga zu bleiben. Deshalb sind wir extrem froh. Großes Kompliment an meine Mannschaft. Wenn es geht, dann versuchen wir es in St. Pölten zu klären. Wenn nicht, dann werden wir es im nächsten Spiel zu Hause versuchen. "

Altach griffiger und besser

Jochen Fallmann (Austria-Co-Trainer): "Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Da war Altach griffiger und besser, auch besser in den Zweikämpfen. Sie haben das gut gemacht, über das Zentrum gut kombiniert und in die Tiefe gespielt. Da waren wir zu wirkungslos. In der zweiten Halbzeit hätten wir die Möglichkeiten gehabt, früh den Anschlusstreffer zu machen. Alles in allem war es über 90 Minuten zu wenig, um hier etwas Zählbares mitzunehmen."