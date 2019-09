Alt Wiener Schnapsmuseum sperrt zu

In Australien ist es bekannt, sogar Rammstein und Marylin Manson trinken gerne die Spirituosen des Alt Wiener Schnapsmuseums. Jetzt beendet Gerald Fischer die Führungen im kleinen aber feinen Wiener Schnapsmuseum.

Bis zur "Langen Nacht der Museen" am 5. Oktober führt Gerald Fischer noch durch das Schnapsmuseum in Wien-Meidling. Danach sperrt das Museum, das seit Generationen in Familienbesitz ist, endgültig zu.