Alt-Bürgermeister Michael Häupl zum Ehrenbürger von Wien ernannt

Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, der am morgigen Samstag seinen 70. Geburtstag begeht, ist nun auch Ehrenbürger von Wien. Amtsnachfolger Michael Ludwig (SPÖ) überreichte dem Jubilar am Freitag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Urkunde. Auch auf einer Tafel vor dem Stadtsenatssitzungssaal ist Häupls Name nun vermerkt.

Michael Häupl nun auch Ehrenbürger von Wien

"Der Michael Häupl hat Haltung"

Alt-Bürgermeister mit Appell an Polit-Kollegen

Der gewürdigte Altbürgermeister bedankte sich - und nutzte die Gelegenheit für einen Appell an die Kolleginnen und Kollegen in der aktiven Politik. Diese sollten auch in Wahlkampfzeiten Vorbilder sein und respektvoll auch in der Wortwahl miteinander umgehen, empfahl er.