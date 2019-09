SPÖ-Freunde ließen Wiens Alt-Bürgermeister Michael Häupl zum 70er hochleben

"Ich hab gar nicht gewusst, dass ich so toll bin": Am Donnerstag freute sich Alt-Bürgermeister Michael Häupl im Rahmen seiner Geburtstagsfeier zum 70er über großes Lob und zahlreiche Würdigungen.

Seit dem Vorjahr ist die Anrede "Herr Bürgermeister" nicht mehr passend - was keinesfalls bedeutet, dass Michael Häupl nicht mehr so tituliert wird. So geschehen etwa beim großen Empfang anlässlich des 70. Geburtstags des langjährigen Wiener Stadtoberhaupts.