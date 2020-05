Alt-Bürgermeister Michael Häupl nach Krebsdiagnose wieder fit

Alt-Bürgermeister Michael Häupl hat sich von seiner Krebserkrankung erholt. Im ersten Interview nach der Genesung sprach er über die Zeit nach der Diagnose, seinen neuen Lebensstil und die Wiener Stadtpolitik.

Vor knapp zwei Jahren hat Michael Häupl sein Bürgermeisteramt an Michael Ludwig übergeben und 2019 feierte er seinen 70. Geburtstag. Kurz danach folgte die schockierende Diagnose - Nierenkrebs.

"Glück im Unglück": Nierenkrebs durch Zufall diagnostiziert

Ex-Bürgermeister lebt nun gesünder, Spritzer darf bleiben

Hat die Krankheit den Alt-Bürgermeister verändert? "Ich bin viel nachdenklicher über den Lebensstil geworden und was leben letztendlich bedeutet", offenbarte Häupl. Seine Ernährung hat er umgestellt und auch Sport steht täglich am Programm. Auf den Spritzwein will das ehemalige Stadtoberhaupt dann aber doch nicht ganz verzichten.