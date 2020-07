Alser Straße: Nächtliche Bauarbeiten zwischen Albertgasse und Feldgasse

Ab Montag kommt es zu Bauarbeiten in der Alser Straße. Grund dafür sind Zeitschäden zwischen der Albertgasse und Feldgasse in Richtung stadteinwärts.

Aufgrund von Zeitschäden wird die Fahrbahn der Alser Straße zwischen Albertgasse und Feldgasse in Fahrtrichtung stadteinwärts in Wien-Josefstadt erneuert. Am 13. Juli starten die Bauarbeiten. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr Abend und 5 Uhr Früh, wobei der Verkehr über das richtungsführende Gleis geführt wird. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten