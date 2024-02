Als Wiener Sittenwächter aufgespielt: Unbedingte Haft für junges Duo

Am Donnerstag sind am Landesgericht Wien zwei junge Burschen im Alter von 16 und 20 Jahren zu unbedingten Haftstrafen von sechs bzw. zehn Monaten verurteilt worden.

Die ungeachtet ihres jugendlichen bzw. fast noch jugendlichen Alters bereits zwei Mal wegen Raubes Vorbestraften hatten sich am 29. Mai 2023 in Wien-Leopoldstadt als Sittenwächter aufgespielt, indem sie einen damals 16-Jährigen von einer Bank im Max-Winter-Park zerrten, zum Mitkommen zwangen und zusammenschlugen.

Angeklagte glaubten Opfer auf Video zu sehen

Die Angeklagten hatten irrigerweise vermutet, ihr Opfer sei auf einem Video zu sehen, das damals in den Sozialen Medien kursierte. Es zeigte einen jungen Mann beim Sex mit einer Elfjährigen, wobei der Mann die Szene mit dem eigenen Handy gefilmt und ins Netz gestellt hatte. Der 16-Jährige versicherte den ihm körperlich überlegenen Burschen, er sei nicht die Person auf dem Video und verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sei Bart anders aussehe und er keine Narben am Oberkörper habe.