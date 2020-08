Als Techniker ausgegeben: Ehepaar in Wien von Trickbetrügern bestohlen

Am Dienstag ist ein älteres Ehepaar Opfer von Trickbetrügern geworden. Ihnen wurde ein Aktenkoffer mit einer hohen Bargeldsumme gestohlen.

Betagte Eheleute, 85 und 87 Jahre alt, sind am Dienstag in Wien-Leopoldstadt Opfer von Trickbetrügern geworden. Zwei Männer gaben sich als Techniker aus und erschlichen sich unter dem Vorwand, eine Strommessung durchzuführen, Einlass in die Wohnung des Paares auf dem Handelskai.