Almdudler startet Hilfsaktion für heimische Gastronomie

Hilfe in der Corona-Krise: Almdudler sammelt pro verkaufter Flasche und Dose im Onlineshop 10 Cent für Österreichs Gastronomiebetriebe.

Das österreichische Traditionsfamilienunternehmen Almdudler will die heimischen Wirte in der Corona-Krise finanziell unterstützen.

#Dudelhilfe: Almdudler spendet für Gastronomiebetriebe

Und so funktioniert die am 26. März gestartete #Dudelhilfe: Pro verkaufter Flasche und Dose Almdudler, die im Onlineshop unter shop.almdudler.com bestellt werden, gehen 10 Cent an Österreichs Gastronomiebetriebe. Es spielt dabei keine Rolle, welche Gebindegröße oder Sorte gekauft wird.

Ab einem Einkaufswert von 20,00 Euro erfolgt die Lieferung zudem versandkostenfrei.